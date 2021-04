Carminho esgota CCB para concerto a que também pode assistir em casa

A fadista Carminho sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB) nesta sexta-feira para um concerto que já tem a sala esgotada, mas que conta também com bilhetes online para poder assistir a partir de casa.

Em entrevista à Renascença, Carminho confessa as saudades de cantar em público. “É uma necessidade muito física, porque quando se canta muitas vezes torna-se algo bastante presente na vida e eu não canto há muito tempo. Faz-me muita falta, sim”.

E o CCB é especial, acrescenta. “É, realmente, um sítio onde gosto muito de cantar. As condições são maravilhosas e lembra-me sempre o momento em que apresentei o meu disco ‘Alma’, que foi o meu segundo disco, e isso vem-me sempre à memória”.

“Tenho tido o privilégio de voltar várias vezes, mas em nome próprio é sempre mais saboroso, mais gratificante”, reforça.

Neste concerto, Carminho apresenta o seu último álbum, “Maria”, cuja digressão nacional foi interrompida no ano passado devido à pandemia de Covid-19.

O concerto, uma coprodução do CCB com o Museu do Fado, está marcado para as 19h00.