Ana Moura quer “desbravar terrenos” na sua carreira ao lançar “Andorinhas”

É uma consequência da travagem a fundo que a pandemia impôs no mundo dos espetáculos. Ana Moura aproveitou o momento para dar um novo fôlego na carreira. A fadista desvinculou-se da editora, agência e manager e quer agora ser ela a gerir os seus destinos, mas não o quer fazer sozinha. Para isso, quer criar uma relação mais direta com o seu público através das possibilidades que as redes digitais permitem. “Andorinhas” é o primeiro single conhecido esta sexta-feira. É um “tirar os pés do chão, voar daqui para fora”, como canta nesta entrevista, em que explica as influências musicais que quis trazer para esta nova etapa artística.

Este novo single, “Andorinhas”, marca uma viragem na carreira, quer em termos de forma de a trabalhar, quer também pela nova sonoridade. O que a levou a trilhar este novo caminho?

Já tinha há imenso tempo esta vontade de reunir todos os universos musicais que influenciam a minha música e queria que a música que eu faço reunisse todas essas influências musicais. A minha mãe é angolana, o meu pai é de Amarante e os meus pais quando vieram para Portugal, na altura da Revolução, em 1974, a minha mãe como era professora andou a saltitar porque era muito novinha, não estava colocada efetiva em lugar nenhum e, portanto, andava de terra em terra e por isso é que eu nasci no Ribatejo e o meu irmão em Paredes, ao lado do Porto. Todas estas viagens acabaram por me influenciar musicalmente.

Quis reunir esses ritmos diferentes em que cresceu?

Tanto vibro com o malhão do Norte, como vibro com o fandango do Ribatejo, com o Fado, com o Semba que é a música tradicional angolana e, portanto, eu tinha imensa vontade já há imenso tempo de reunir todas estas influências. Nos últimos tempos tenho procurado juntar-me a pessoas que também se identifiquem com esta linguagem e ideia de multiculturalidade e encontrei dois amigos, produtores que se demostraram muito interessados musicalmente. Juntei-me com eles em casa, na altura do primeiro confinamento, e começamos a criar.

Este renascer musical advém também da paragem que a pandemia impôs?

Sim, acabou por me ajudar. Tenho imensa dificuldade em dizer que não quando me surge um convite qualquer. Tanto que tinha pedido à agência e ao manager com quem trabalhava para não me marcar nada, para me dedicar ao disco que estava a gravar que acabou por não sair. Mas a verdade é que, mesmo eles não procurando, iam caindo convites e eu tinha imensa dificuldade em dizer que não.

Nesse aspeto, a pandemia acabou por ser uma ajuda? Obrigou a travar a fundo nos concertos.

O facto de o mundo estar parado ajudou-me a ficar mais tranquila e a não sentir aquela pressão de que poderia estar a fazer isto ou aquilo. Estava completamente entregue à criação destas músicas e deste álbum e isso foi muito positivo.