Catedral do Porto acolhe bênção das pastas

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, preside, no próximo domingo, dia 2 de maio, às 11 horas, na catedral da diocese, à celebração da Bênção das Pastas dos estudantes universitários finalistas.

Devido à pandemia de Covid-19, a celebração eucarística contará apenas com a presença “de um representante por faculdade”, informa o site da diocese, sendo que “a seleção dos estudantes cabe à FAP-Federação Académica do Porto”.

A bênção das pastas, reveste-se assim, este ano, de grande simbolismo, tendo em que conta que em 2020, devido à situação de confinamento, não foi possível aos estudantes viverem a tradicional semana da “Queima das Fitas”.

A celebração, tendo em conta o atual período de desconfinamento e o “mais rigoroso respeito por todas as normas sanitárias em vigor”, terá transmissão em direto no Facebook da diocese do Porto.

Nos últimos anos, o evento festivo que se inicia sempre com a missa presidida pelo bispo do Porto, tem-se realizado na Avenida dos Aliados.

A Queima das Fitas do Porto celebra este ano o 100º aniversário e assinala o centenário com o documentário "Porto de Encontro" e um palco digital que emitirá, entre 2 e 8 de maio, concertos e a serenata.