APAF apresenta queixa contra Sérgio Conceição

Este é um processo habitual e que tem sido usado sempre que a APAF considera haver excessos para com as equipas de arbitragem. O FC Porto volta a ser visado e a ver nova queixa entregue no Conselho de Disciplina, que deverá agora abrir um processo de averiguações para recolher provas e formular um castigo se entender ser esse o caso.

Em causa as críticas e a forma como se dirigiram à equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel e pelo vídeo arbitro António Nobre. Sabe Bola Branca que a APAF está ainda a analisar e a recolher mais elementos para publicamente e através de comunicado, ou por outra via, falar de mais um caso com os agentes de arbitragem na mira dos clubes.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) entregou no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) queixas contra Sérgio Conceição e outros dirigentes e elementos pertencentes ao FC Porto, após o empate portista (1-1) no terreno do Moreirense.

Na segunda-feira, após o apito final em Moreira de Cónegos, foi visível a insatisfação de Sérgio Conceição e de outros elementos do FC Porto na forma como se dirigiram ao árbitro Hugo Miguel. Os excessos de linguagem e todos os atos considerados impróprios fazem parte do relatório do árbitro e irão ser apensos ao processo.

A reincidência do treinador do FC porto pode vir a deixá-lo fora do banco de suplentes nos próximos jogos. Seguem-se receção ao Famalicão, dia 30 de abril, no Dragão, e a seguir deslocação à Luz, a 6 de maio.

Com a luta pelo título ao rubro e a crescer a pressão sobre o segundo lugar, a seis pontos do líder Sporting e com quatro de vantagem sobre o Benfica, terceiro classificado, Sérgio Conceição pode ser relegado para a bancada, por castigo, numa fase decisiva da temporada.