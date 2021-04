Agressão em Moreira de Cónegos. Pedro Pinho pediu convite ao Moreirense

"Perguntaram se havia hipótese de ceder uma credencial. Perguntei ao responsável por esse departamento se sobrara. Tínhamos uma de sobra e cedemos. Não é a primeira vez que o Pedro Pinho vem a Moreira de Cónegos acompanhar o FC Porto, nem será a última. Todos sabem que ele é do FC Porto, próximo do clube. É agente de futebol, mas nunca meteu nem tirou nenhum jogador do Moreirense, nem nunca vendeu nenhuma atleta do Moreirense", diz.

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense, confirma que o agente Pedro Pinho, que agrediu um repórter de imagem da TVI após o jogo, pediu ao clube de Moreira de Cónegos uma entrada para o jogo com o FC Porto.

O presidente demarca-se da agressão e diz que "o Moreirense não tem nada a ver com que se passou, mas aquilo não pode acontecer".

A Procuradoria-Geral da República instaurou um inquérito às agressões do agente Pedro Pinho ao repórter da TVI, no exterior do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, depois do empate a um golo entre Moreirense e FC Porto, segundo avança o jornal "Record".

As imagens do incidente foram reveladas pela TVI e pela Sport TV e o inquérito pretende averiguar o que aconteceu no parque de estacionamento do estádio. As agressões ocorreram quando o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, se dirigia para a zona de estacionamento.

O presidente do FC Porto solidarizou-se com o repórter de imagem da TVI e garantiu que Pedro Pinho, autor do ataque, que Pinto da Costa condenou, não pertence aos quadros nem estava em Moreira de Cónegos a convite do clube.

Esta terça-feira, o diretor de informação da TVI, Anselmo Crespo, deu conta, em declarações na TVI24, do telefonema que recebera do presidente portista "poucos minutos antes" de entrar em estúdio.