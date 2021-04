Repórter de imagem agredido por agente de jogadores após empate do FC Porto

Um repórter de imagem da TVI foi agredido na noite desta segunda-feira por Pedro Pinho, agente de jogadores, que estava junto do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, à saída do estádio do Moreirense, após o empate (1-1) que colocou os azuis e brancos a seis pontos do primeiro lugar.

O episódio aconteceu quando o presidente portista, Pinto da Costa, abordou repórteres de imagem no exterior o estádio do Moreirense.

Foi nesse momento que o operador de câmara foi, ato contínuo, agredido e ameaçado.

Após o encontro desta segunda-feira, a comitiva do FC Porto abandonou o estádio do Moreirense em silêncio, sem que nenhum dos seus elementos abordasse o jogo.

Nem o técnico Sérgio Conceição nem nenhum jogador compareceu às entrevistas rápidas da SportTV.

O mesmo aconteceu na sala de imprensa, onde nenhum responsável portista apareceu para se pronunciar sobre a partida.