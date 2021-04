Teletrabalho. “Governo recuou, mas no sentido certo”

Os locais de trabalho não são os maiores focos de contágio, considera o comentador, mais implicam deslocações em transportes públicos, esses sim, potenciais focos.

N’As Três da Manhã, Henrique Monteiro considera que as alterações avançadas pelo PS representam um “recuo brutal” do Governo, “mas no sentido certo. Era inacreditável ter teletrabalho em concelhos em que a pandemia era residual”.

“Esta nova regra, a mim afigura-se prudente”, ainda seja “impossível ser o Governo a decidir quais as empresas que devem estar em teletrabalho e não”. Há empresas que não conseguem e “o país também precisa do valor criado pelas empresas”.