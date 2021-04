Teletrabalho não resultou nesta empresa, mas 2020 foi o melhor ano

Nos ‘Armazéns do Calhabé', empresa de matérias de construção, fundada há 60 anos, sedeada em Coimbra e com 17 funcionários, o volume de chamadas é elevado e aumentou quando, em março e abril do ano passado, o administrador Hélder Fonseca decidiu optar pelo teletrabalho, que concluiu não se adequar.

Presente também no ramo do bem-estar, Hélder Fonseca, de 43 anos, não cruzou os braços. No ginásio Adhoc, com 20 funcionários, inaugurado há dois anos, “aí fomos obrigados a fechar e recorremos ao lay-off. Muitos podem queixar-se do Governo, mas no caos que eles estiveram, muito bem eles estiveram ao ajudar as empresas que cumprem, que pagam os impostos”, enaltece, revelando o novo rumo tomado.

“Os empresários têm de ser empreendedores, lançámos uma plataforma para o ginásio, o ‘Adhoc play’ em que andámos pelo país todo, a fazer filmagens dos treinos para os sócios terem acesso”, conta.

Em ano de pandemia, este empresário considera 2020 o melhor ano de sempre e prevê a abertura de mais unidades de fitness. “Vamos abrir mais unidades de ginásio e vai ser em Coimbra”, avança Hélder Fonseca à Renascença.