Quer fazer edições simples dos vídeos e fotos que tem no telemóvel?

Quem já não quis melhorar os vídeos que filma com o telemóvel e acabou por desistir por não saber fazer? Há muitas aplicações para ajudar a essa tarefa e o problema muitas vezes é escolher aquela aplicação que nem é demasiado simples, nem demasiado complicada.

Por exemplo, recentemente o Google Photos acrescentou funcionalidades ao seu editor de vídeo, mas ainda é básico: dá para ajustar o início e o fim do vídeo, fazer alguns ajustes na imagem e pouco mais.



Se quiser pôr uma música de fundo, fazer uma montagem com fotos, tem de procurar outras alternativas e há muitas. Das que experimentámos recomendamos a aplicação "In Shot", disponível para IOS e Android

É simples de usar e com ferramentas suficientes para fazer algum brilharete, mas, como acontece com quase todos os editores de vídeo, quando chegar a hora de exportar o vídeo, o filme fica com marca de água

A única hipótese de tirar a marca de água e ter acesso a outras ferramentas é escolher a versão paga, como também acontece com quase todos. O "In Shot" tem, no entanto, uma vantagem: é que ao contrário de muitos pode escolher se quer pagar um valor todos os meses, todos os anos ou fazer um pagamento único.