Domingos Paciência. Sporting deve vencer em Braga para evitar "campeonato camaleão"

Domingos Paciência considera que o Sporting perdeu seis pontos e colocou a liderança em risco por responsabilidade própria e que terá de ser contente, até ao final, para evitar que as faixas mudem de cor. Nesse sentido, o jogo em Braga será "determinante na luta pelo título".

Foram seis pontos perdidos em quatro jogos, fruto de uma vitória e três empates. Uma situação "que ninguém acreditaria que pudesse acontecer" em função da diferença de dez pontos que o Sporting já teve para o FC Porto, reconhece o antigo treinador leonino e jogador portista.

"Todos diriam que, mais dia menos dia, o Sporting seria campeão. Mantendo a linha de regularidade, de um sistema bem consolidado, e a forma em que se encontrava toda a equipa, tudo levaria a crer que o Sporting conquistasse o título mais cedo. Mas o Sporting complicou o seu jogo e a sua vida. Continua a depender de si próprio, mas não pode deixar que o campeonato seja camaleão e mude o verde para azul. O Sporting tem responsabilidade no que aconteceu, é uma cama que está a fazer a si próprio. Nada fazia prever a quebra que o Sporting teve", assume.



Domingos Paciência considera que o FC Porto tem todas as razões para acreditar que a revalidação do título nacional é possível, depois de ter dado, frente ao Vitória de Guimarães, "uma imagem do que pretende":

"A forma como abordou o jogo, os níveis de concentração, de superação e a intensidade que colocou no jogo provam que o FC Porto acredita na recuperação deste título. O FC Porto neste momento tem todos os motivos para acreditar que é possível. Já esteve a uma distância muito maior."

Braga-Sporting pode decidir o campeão

Por conseguinte, Domingos acredita que o jogo entre Braga e Sporting, no domingo, relativo à jornada 29, será "determinante na luta pelo título".



O Braga é "um adversário difícil que ainda sonha" com a Liga dos Campeões, pelo que precisa de somar pontos para tirar o terceiro lugar ao Benfica. O Sporting "não atravessa um bom momento em termos de resultados e exibições, mas tudo pode mudar de um dia para o outro".

"Ganhando em Braga, a confiança do Sporting pode aumentar e ser diferente desse jogo para a frente. O Porto está a quatro pontos, o Sporting joga antes do Porto, e o resultado de Braga pode aumentar a pressão ou dar mais motivação ao Porto para o jogo do dia seguinte. Por todas estas razões, o jogo de Braga é determinante para o título", assinala.

No dia seguinte ao Braga-Sporting, o FC Porto visita o Moreirense, onde costuma ter dificuldades. São dois jogos que poderão ser decisivos.