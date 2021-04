"Primeira tranche" do Plano de Recuperação e Resiliência deve chegar no verão

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que o Governo mantém a expectativa de receber "primeira tranche" do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "durante o verão".

Questionado, em conferência de imprensa conjunta com o presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Werner Hoyer, sobre quando é que Portugal deverá receber os fundos do PRR, Augusto Santos Silva reiterou que a "expectativa" do Governo português, que este semestre preside ao Conselho da UE, é que "surjam os primeiros financiamentos ao longo do verão".

"Concretamente em relação ao plano português, esperamos que durante o verão a primeira tranche, de até 13% do total, seja disponibilizada a Portugal", reiterou o ministro, lembrando que os Estados-membros da UE estão "neste momento a concluir o processo de ratificação nacional da decisão sobre os recursos próprios", que permite que a Comissão Europeia possa ir aos mercados emitir dívida.

Até agora, "17 dos 27 Estados-membros já comunicaram formalmente que concluíram o seu processo e nos restantes o processo está em curso", elucidou o ministro, que disse estar à espera que este processo "seja concluído nas próximas semanas", vincou.

"Portugal já entregou o seu plano nacional de recuperação e, nos próximos dias, espera-se que vários outros Estados-membros apresentem os seus planos nacionais", acrescentou, lembrando que, após a submissão dos planos, caberá à Comissão Europeia analisá-los e ao Conselho aprová-los.