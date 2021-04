João Cravinho: Consenso sobre enriquecimento ilícito surge por pressão das ruas e com 15 anos de atraso

O novo consenso político em torno da necessidade de criminalizar o enriquecimento ilícito é motivado pela pressão da opinião pública, afirma João Cravinho. À Renascença, o autor de uma primeira proposta em 2006 afirma que, na altura, o grupo parlamentar do PS, por indicação de José Sócrates, “não queria instalar um sistema eficaz de combate à corrupção”.



O antigo ministro e deputado socialista recorda uma proposta que apresentou há 15 anos, que não avançou por falta de vontade política e pressão suficiente dos eleitores.

“Em 2006, apresentei um pacote com várias medidas incluídas. Na versão que apresentei ao grupo parlamentar do PS já incluía o enriquecimento ilícito. Depois, na convicção que se revelou completamente falsa, de que se deixasse a questão do enriquecimento ilícito para uma segunda fase conduziria, necessariamente, a uma dinâmica que levaria a abordar a questão do enriquecimento”, afirma.

João Cravinho afirma que “o grupo parlamentar do PS, com a indicação concreta do secretário-geral José Sócrates, não queria instalar um sistema eficaz de combate à corrupção”.

A sugestão não se concretizou e o tema só voltou a ser notícia - com novas propostas - quatro anos mais tarde, recorda João Cravinho.

“Em 2010, foi criada uma comissão eventual para aperfeiçoar a legislação sobre o combate à corrupção e eu, que já não estava no Parlamento, foi convidado a dar a minha opinião e deixei muito claro que, em nome do princípio da transparência, se devia fundamentar a criminalização do enriquecimento injustificado. O ónus da prova é do Ministério Público. Em 2010, eu fiz esse enquadramento e o fundamento é o mesmo, de hoje, da proposta da Associação Sindical dos Juízes.”