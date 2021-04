Carlos Moedas e as buscas em Lisboa: “Não são apenas os comportamentos de Sócrates que corroem a democracia”

O antigo ministro considera que, enquanto decorre a investigação, “há uma sombra que paira sobre a prática de atos quotidianos da maior relevância e centenas de funcionários municipais ficarão fortemente desmotivados no exercício das suas funções”.

O candidato social-democrata vai mais longe e afirma que “não são apenas os comportamentos do ex-primeiro-ministro José Sócrates que corroem o funcionamento da democracia”.

“Como tenho defendido publicamente, o sistema não deve funcionar de forma pouco transparente, com base em favores e amiguismos”, refere Carlos Moedas.

O candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa (CML) espera que “toda a verdade” seja apurada na investigação a empreitadas da autarquia. Carlos Moedas afirma que “não são apenas os comportamentos do ex-primeiro-ministro José Sócrates que corroem o funcionamento da democracia”.

“Em paralelo, os munícipes, particulares ou empresas, serão vítimas do ambiente de suspeição e receio que se instalará”, sublinha.

Para Carlos Moedas, “estas dúvidas minam a confiança dos cidadãos e dificultam as mudanças necessárias de comportamento e cultura política”.

“A Câmara Municipal de Lisboa não pode passar esta imagem, sob pena de perder toda a credibilidade”, sublinha.

O candidato do PSD promete combater, “hoje e sempre, com a maior veemência, a cultura de irresponsabilidade política que ‘corrói o funcionamento da nossa vida democrática’ e dá amparo aos (muito poucos) que, à custa do interesse público, exercem o poder em benefício próprio ou dos seus próximos”.