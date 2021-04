Medina "tranquilo" com buscas na Câmara de Lisboa. Ex-vereador Manuel Salgado é um dos visados

O presidente da Câmara de Lisboa está tranquilo em relação às buscas da Polícia Judiciária em instalações da autarquia no âmbito da "Operação Olissipus", que investiga suspeitas de corrupção em empreitadas. Fernando Medina diz que em causa estão obras do tempo do ex-vereador Manuel Salgado.

"Estou tranquilo com tudo aquilo que pude acompanhar, que pude monitorizar, sobre o qual tenho o dever de decisão, em primeiro lugar, e acima de tudo que tenho dever de acompanhamento e de monitorização pelas funções que desempenho", afirmou o autarca socialista em declarações aos jornalistas.

Fernando Medina garante que a autarquia está a "colaborar de forma muito ativa e clara com as autoridades, Polícia Judiciária e Ministério Público, para que tudo se esclareça” o "mais rapidamente possível".

Medina rejeita ataque político em ano de autárquicas

O autarca rejeita a ideia de que esteja a ser alvo de um ataque político em ano de eleições autárquicas e, questionado pelos jornalistas, confirma que estão em causa projetos da época do vereador Manuel Salgado.

Questionado se Manuel Salgado é uma das pessoas que está a ser investigada, Fernando Medina disse que “isso foi confirmado pela própria Polícia Judiciária, no comunicado que fez”.



“Sim, os oito processos correspondem a operações durante o mandato do vereador Manuel Salgado, mas temos processos que são muito debatidos – a operação de Entrecampos, a Torre de Picoas, o Hospital da Luz – que foram amplamente debatidos na cidade, escrutinados, discutidos, uns concordam outros não”, disse Fernando Medina.

O autarca reafirma "a confiança nas pessoas que aqui trabalharam, que aqui trabalham", e não tem "nenhum elemento que demonstre nem faça questionar essa confiança, até ao momento".