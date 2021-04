Covid-19: Um em cada cinco portugueses recebeu pelo menos uma dose da vacina

Veja também:

Um em cada cinco habitantes de Portugal já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, indica o relatório semanal do plano de vacinação divulgado esta terça-feira (veja aqui o documento em PDF).



Mais de dois milhões de pessoas tomaram a primeira dose, o equivalente a 20% da população nacional.

Na última semana foram administradas 420 mil primeiras doses da vacina para a Covid-19.

Com as duas doses e a imunização completa há agora quase 670 mil pessoas, ou seja, 7% da população nacional.

Na última semana foram administradas 53 mil vacinas de segunda doses em Portugal.

A faixa etária mais avançada na vacinação é a dos indivíduos com mais de 80 anos: 617 mil (91%) receberam a primeira dose e 394 mil (58%) já completaram a vacinação com as duas doses.