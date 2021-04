Mais 5 mortes, 424 novos casos e menos internados com Covid-19 em Portugal

Nos hospitais estão internados 429 doentes com o novo coronavírus, são menos 25 em comparação ao dia de ontem.

Recuperaram da doença mais 902 pessoas em comparação com o boletim de segunda-feira e há mais mil contactos de vigilância.



Desde a chegada da pandemia, em março do ano passado, estão confirmados em Portugal 16.951 óbitos e mais de 831 mil casos.

O índice de transmissibilidade R(t) mantém-se em 1,00 no Continente e no conjunto do território nacional.

A incidência é de 71,8 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes no conjunto do território nacional e de 68,1 no Continente.



Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista três mortes e 153 novos casos.

O Norte tem esta terça-feira uma morte e 129 casos, o Centro um óbito e 34 infeções, o Alentejo 41 casos e o Algarve mais 28.

Nas regiões autónomas, a Madeira soma mais 23 casos de Covid e os Açores 16.

Evolução da Covid-19 em Portugal