Vice-presidente do Manchester United deixa clube no fim do ano

Ed Woodward, vice-presidente do Manchester United, vai deixar o clube inglês no final do ano, avança a imprensa inglesa.

O dirigente, que é o principal responsável pela gestão do clube, já tinha abordado a saída com os donos do clube, mas terá mesmo optado por sair, com a crise da Superliga Europeia a ser a gota de água. Chelsea e Manchester City já preparam a saída do projeto que foi anunciado no domingo à noite que tem sido criticado em todo o mundo.

De acordo com a imprensa inglesa, os 12 clubes fundadores da Superliga Europeia vão também reunir esta terça-feira para abordar a reação negativa à criação da prova.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Real Madrid são os clubes fundadores e, a partir do seu arranque efetivo, reguladores da inédita Superliga Europeia.

Os 12 clubes referidos pretendem acrescentar outros três ao lote de lugares cativos na competição. O FC Porto recebeu contactos informais para integrar a Superliga Europeia, mas o presidente do clube português, Pinto da Costa, esclareceu que rejeitou o convite, por considerar que a nova competição viola as normas da UEFA e da União Europeia.

UEFA e FIFA confirmaram que os jogadores das equipas que disputem a Superliga serão banidos dos Europeus e Mundiais e proibidos de representar as suas seleções.



A UEFA já está a estudar uma forma de excluir, com efeitos imediatos, os 12 clubes fundadores da Superliga das competições europeias. Chelsea, Manchester City e Real Madrid estão nas meias-finais da Champions. Arsenal e Manchester United são semifinalistas da Liga Europa.