Pinto da Costa toca na arbitragem do jogo do Sporting. "Depois de Faro, temos noção de que será mais difícil"

Pinto da Costa não deixou passar a oportunidade de fazer um apontamento sobre a arbitragem de Hugo Miguel e do VAR Hélder Malheiro no Farense-Sporting, da jornada 27 do campeonato. O presidente do FC Porto diz que "depois de Faro, temos a noção de que será mais difícil [conquistar o título]".

À margem de uma conferência sobre a situação financeira da SAD, Pinto da Costa manifestou confiança na revalidação do título de campeão nacional, mas deixou a ressalva sobre o último desafio do Sporting, que lidera a classificação da I Liga, com seis pontos de vantagem sobre o Porto, a sete jornadas do final.

Na avaliação do VAR Bola Branca, Paulo Pereira, ficou por assinalar um penálti a favor do Farense, ainda na primeira parte, com o jogo empatado a zero. O Sporting acabou por vencer a partida por 0-1, com golo de Pedro Gonçalves.