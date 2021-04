Superliga Europeia. "Os clubes têm feito 'lobby' nesse sentido há muito tempo"

Pedro Madeira Rodrigues, antigo candidato à presidência do Sporting, mantém há já muito tempo contactos com dirigentes norte-americanos de clubes ingleses, principalmente o Liverpool, e revela que os clubes ingleses têm feito "lobby" para a criação de uma Superliga Europeia durante vários anos.

Em Inglaterra, a maioria dos clubes foram comprados nas últimas décadas por empresários norte-americanos. Em declarações a Bola Branca, Pedro Madeira Rodrigues, fala precisamente da influência de empresas dos Estados Unidos que têm interesses em clubes europeus para que a Superliga possa avançar em breve.

"Tenho acompanhado o interesse dos empresários americanos que compraram os clubes ingleses e desde cedo que lhes fez muita confusão a forma como o futebol está organizado na Europa, pelo risco de descida de divisão e não se qualificarem para as provas europeias. Desde o início que batalham por esta Superliga e, por isso, têm feito 'lobby' nesse sentido há muito tempo", revela.

Pedro Madeira Rodrigues lembra o interesse mediático à escala mundial do futebol praticado no continente europeu e afirma que jogos grandes devem acontecer mais regularmente.

"O futebol europeu tem um potencial tremendo, muito mais do que a própria NFL e NBA, eles não conseguem exportar. Tem a ver com a zona horária, o apelativo de um jogo de 90 minutos que não pára. O futebol ganha relevância e é o jogo do futuro. As pessoas querem ver mais jogos entre Bayern de Munique e Manchester United, mais desses jogos, não pode ser só uma ou duas vezes por ano", atira.