Bayern de Munique explica ausência da Superliga. "Não vai resolver os problemas causados pela pandemia"

Karl-Heinz Rummenigge, diretor-executivo do Bayern de Munique, explica que o clube bávaro não esteve envolvido nos planos da criação da Superliga Europeia anunciada na noite de domingo, e garante que a mesma não vai resolver os problemas financeiros causados nos clubes pela pandemia da Covid-19.

"Não estivemos envolvidos nos planos de criação de uma Superliga. Estamos convencidos que a atual estrutura de futebol garante uma fundação segura. A Superliga nao vai resolver os problemas financeiros que surgiram por causa da pandemia. Em vez disso, os clubes deveriam trabalhar de forma solidária para assegurar que os custos estão de acordo com as receitas, como os salários e as comissões dos agentes, para que o futebol seja mais racional", pode ler-se.

Numa nota publicada no site do emblema bávaro, o Bayern de Munique, campeão europeu em título e um dos principais ausentes da Superliga, saúda as alterações hoje reveladas ao formato da Liga dos Campeões.

"O Bayern saúda a reforma da Liga dos Campeões, porque acreditamos que é o passo certo para o desenvolvimento do futebol europeu. A fase de grupos alterada vai contribuir para um aumente do entusiasmo no jogo", termina.