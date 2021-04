Covid-19. António Costa revela que foram administradas 183 mil vacinas este fim de semana

Vacinar todos os maiores de 60 até maio

Na quinta-feira, em conferência de imprensa, no final do último Conselho de Ministros, António Costa disse que "o processo de vacinação tem vindo a decorrer nos seus termos normais".

"As metas fixadas pela 'task-force' da vacinação são claras e permitem antever que no final deste mês de abril toda a população com mais de 70 anos possa estar vacinada e, até ao mês de maio, toda a população com mais de 60 anos possa estar vacinada", declarou.

Até ao final de maio, "poderá estar vacinada 96% da população na faixa etária" com maior taxa de mortalidade do novo coronavírus.

"Significa isto que vencemos a pandemia no final de maio? Não. Significa que a partir de final de maio estaremos mais seguros do que aquilo que estamos hoje", sustentou, durante a conferência de imprensa de divulgação do plano da terceira fase de desconfinamento.