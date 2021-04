“Ninguém está esquecido”, garante coordenador da "task-force"

Segundo o vice-almirante houve uma alteração de conceito. “Na primeira fase, havia uma escassez de vacinas e, considerando que as pessoas recuperadas estavam de alguma forma imunizadas, o que se fez foi concentrar as vacinas onde era mais necessário.”

Nos últimos tempos “aconteceram coisas”, nomeadamente relacionadas com as vacinas, que fizeram com que houvesse outras prioridades para resolver “mais urgentemente”, justificou.

O coordenador reforçou que é “muito mais perigoso” não ter a vacina do que ter a vacina. “Não me parece que seja uma boa decisão [não tomar a vacina], a decisão é individual, cada um tem liberdade para decidir, mas não tomar a vacina é, na minha modesta opinião, um erro e constitui um perigo para a pessoa e para a sociedade.”

Para o coordenador da “task force”, recusar ser vacinado contra a Covid-19 é fazer parte do "totoloto" de "um em 600 portugueses" que em 2020 morreu com a doença.

O coordenador assegurou que “se houve professores e auxiliares que não foram incluídos por falha vão ser novamente incluídos dentro do processo de vacinação normal com a mesma prioridade que têm agora”.

Já esta manhã, o presidente da Associação de diretores de Agrupamentos Escolares falou de um passo importante. Filinto Lima, que também vai ser hoje vacinado, acredita que os professores do secundário vão regressar mais confiantes às aulas presenciais, já na segunda-feira.

A Renascença apurou que a vacina que está a ser administrada este fim de semana é a da Pfizer.



No início da semana passada, os mesmos professores e funcionários começaram a receber a convocatória para o “grande exercício” de vacinação, como lhe chamou o ministro da Educação, que estava previsto para o passado fim de semana.

Os planos foram, no entanto, adiados pela decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS) de recomendar a administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 em pessoas acima dos 60 anos de idade. As novas restrições obrigaram a atrasar uma semana o processo de inoculação.

O primeiro exercício de vacinação do pessoal das escolas decorreu no fim de semana de 27 e 28 de março, em que foram vacinados mais de 60 mil professores e não docentes do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino público e privado.

Em Portugal, morreram 16.937 pessoas dos 829.911 casos de infeção confirmados, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde.