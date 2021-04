EUA e China reconhecem que alterações climáticas são um "assunto urgente" e vão cooperar

Os EUA e a China comprometem-se a cooperar no combate às alterações climáticas após dois dias de negociações, em Xangai, entre John Kerry, ex-senador americano e atual enviado para o Clima do gabinete do presidente Joe Biden, e o enviado especial de Pequim Xie Zhenhua.

As duas maiores economias do mundo – que juntas são responsáveis por quase metade das emissões de gases de efeito estufa - emitiram um comunicado conjunto, na sequência de uma visita à cidade chinesa de John Kerry, onde prometem trabalhar em conjunto para um objetivo global e cooperar em processos multilaterais, incluindo a Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e o Acordo de Paris.

A crise climática “deve ser tratada com seriedade e urgência” e concordamos em trabalhar para “fortalecer” a implementação do Acordo de Paris.



A nota de imprensa, divulgada pelo Departamento de Estado norte-americano, explica que o trabalho conjunto arranca já em novembro.

O plano passa pela 26.ª conferência da ONU para as alterações climáticas em Glasgow, no Reino Unido, onde o tema será discutido por 40 líderes mundiais.

A nota emitida assinala os objetivos essenciais:

Reduzir a emissão de gases com efeito de estufa

Preparar um plano de financiamento para os países em desenvolvimento diminuírem a poluição

Aumentar a produção de energia renovável em todo o mundo

Incentivar a agricultura sustentável

Criar de edifícios com eficiência autónoma e transportes verdes com baixas emissões de carbono

A aviação e as atividades marítimas também estão contempladas neste plano que visa a redução de carvão e gás

O grande objetivo principal é evitar o aumento da temperatura média global.

Jonh Kerry quebrou o gelo que afasta os dois países desde o início da pandemia, na era Trump, tendo conseguido resultados na primeira visita à China de um enviado da nova Casa Branca.