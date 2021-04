António Costa: "Não é alterando critérios que alteramos a realidade"

"Não é alterando os critérios que nós alteramos a realidade, e a realidade é simples: quanto maior é a gravidade da situação mais estritas têm de ser as medidas, e foi essa tabela que foi fixada e agora temos de cumprir. Eu percebo que é obviamente desagradável, temos é de trabalhar todos para daqui a 15 dias já esteja tudo em verde e possa tudo avançar para a próxima fase de desconfinamento", afirmou António Costa, que falava aos jornalistas em Lisboa, à margem da condecoração da judoca Telma Monteira com a medalha de Honra ao Mérito Desportivo.

Sete concelhos não avançam para a terceira fase de desconfinamento, a 19 de abril, e outros quatro agravam as restrições . Questionado pelos jornalistas sobre a contestação por parte dos autarcas dos concelhos que recuaram no desconfinamento, o primeiro-ministro foi taxativo.

António Costa sublinhou, este sábado, que "não é alterando os critérios" do desconfinamento que se altera a realidade e salientou que as normas são adequadas à evolução da pandemia da Covid-19 em cada concelho.

Os especialistas mostram-se contra a aplicação da mesma medição do risco em todo o país, considerando que os concelhos com menor densidade populacional acabam por ser prejudicados.

"A outra face da moeda é, exatamente, pegar em concelhos, sobretudo no Alentejo, que são grandes e muito pouco densamente povoados, e que rapidamente chegam aos limites artificiais impostos pelo Governo. Tem de haver, ou deveria, pelo menos, haver menos preguiça intelectual e não tentar restringir ou fazer restrições epidemiológicas com base em limites que não foram definidos epidemiologicamente", afirma o especialista.



Também em declarações à Renascença, a médica pneumologista Raquel Duarte, convidada pelo Governo para participar nas reuniões do Infarmed, sugere que a avaliação concelhia seja "baseada numa incidência ajustada ao tamanho populacional, entrando em linha de conta não só com o concelho, mas também com os concelhos vizinhos".

De acordo com dados oficiais da Câmara Municipal de Moura, aquele concelho do Alentejo tem uma densidade populacional inferior a 16 habitantes por quilómetro quadrado. Em Barrancos, que não é um dos concelhos contemplados no suspender ou agravar de medidas, mas que fica "em vigilância", bastaram sete casos para a taxa de incidência subir de zero para 428, na terça-feira, segundo o jornal regional "A Planície".