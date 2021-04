Covid-19. Abordagem por concelhos "é absoluta artificialidade"

Veja também:

O médico infecciologista Miguel Abreu critica a forma como o Governo aborda a incidência da pandemia da Covid-19 a nível dos concelhos.

Sete concelhos não avançam para a terceira fase de desconfinamento, a 19 de abril, e outros quatro agravam as restrições. Em entrevista à Renascença, o especialista diz que "a questão dos concelhos é uma absoluta artificialidade", porque os concelhos "não foram definidos numa perspetiva epidemiológica", pelo que impor limites dentro de grandes áreas metropolitanas "é um absoluto absurdo".

"A outra face da moeda é, exatamente, pegar em concelhos, sobretudo no Alentejo, que são grandes e muito pouco densamente povoados, e que rapidamente chegam aos limites artificiais impostos pelo Governo. Tem de haver, ou deveria, pelo menos, haver menos preguiça intelectual e não tentar restringir ou fazer restrições epidemiológicas com base em limites que não foram definidos epidemiologicamente", afirma o infecciologista do Hospital de Santo António, no Porto.

Segundo explicou o primeiro-ministro, não avançam para a terceira fase Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela. Voltam às regras anteriores, da primeira fase de desconfinamento, Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior, por estarem neste momento com mais de 240 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com dados oficiais da Câmara Municipal de Moura, aquele concelho do Alentejo tem uma densidade populacional inferior a 16 habitantes por quilómetro quadrado. Em Barrancos, que não é um dos concelhos contemplados no suspender ou agravar de medidas, mas que fica "em vigilância", bastaram sete casos para a taxa de incidência subir de zero para 428, na terça-feira, segundo o jornal regional "A Planície".