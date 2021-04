Estado de emergência. E depois de 30 de abril? "Espero que não seja necessário", diz Costa

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, espera que “daqui a 15 dias o Presidente da República não sinta a necessidade de decretar um novo estado de emergência. Mas não hesitaremos em tomar as medidas necessárias para salvaguardar a saúde dos portugueses".

O chefe do Governo falava aos jornalistas após o Conselho de Ministros em que foi aprovada a fase 3 do desconfinamento que vai avançar na generalidade do país.

As exceções são os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior que regressam às medidas impostas na primeira fase de reabertura da sociedade, com esplanadas encerradas e vendas ao postigo.

Já nos concelhos de Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela – com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias – mantêm-se as regras atualmente em vigor.

Autorizados a desconfinar, mas sob vigilância estão Aljezur, Almeirim, Barrancos, Mêda, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Olhão, Paredes, Penalva do Castelo, Resende, Valongo, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão que, pela primeira vez, superaram os 120 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.