Covid-19. Lisboa com testes gratuitos para todos os moradores

A medida foi anunciada pela Câmara Municipal de Lisboa no Twitter.

A autarquia decidiu alagar a testagem gratuita, deixando assim de estar limitada às freguesias com maior incidência. Além disso, os menores de 16 anos também já podem fazer o teste nas farmácias aderentes (a cada 15 dias).





O plano de testagem gratuita começou em 31 de março nas freguesias com maior incidência de casos e foi depois alargado a mais cinco.

Quando foi iniciado, o presidente da Câmara, Fernando Medina, alertou que mais freguesias poderiam entrar ou sair da lista de testagem gratuita à medida que registasse uma relação de casos de Covid-19 superior ou inferior a 120 por 100 mil habitantes.

Nesta altura, são 90 as farmácias que aderiram à iniciativa municipal, que visa identificar casos de Covid-19 de forma mais rápida para, assim, ajudar a conter a pandemia.

A marcação pode ser feita presencialmente nas farmácias aderentes, que podem ser consultadas em https://www.lisboa.pt/lisboaprotege/saude ou através do número 1400.

Se um teste for positivo, a farmácia reporta o caso detetado no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) do Ministério da Saúde.

A Covid-19 é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.