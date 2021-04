Covid-19: Freguesias de Lisboa com testes rápidos gratuitos são agora 15

Veja também:

O plano de testagem rápida gratuita à covid-19 de moradores das freguesias de Lisboa com maior incidência da doença passou a incluir mais cinco destas autarquias, para um total de 15, anunciou esta segunda-feira o presidente da Câmara.

Na rede social "Twitter", Fernando Medina anunciou hoje que o plano se estendeu aos moradores das freguesias de Alcântara, Avenidas Novas, Belém, Campo de Ourique e Misericórdia.

O plano funciona também, desde 31 de março, nas freguesias de Ajuda, Alvalade, Arroios, Estrela, Marvila, Olivais, São Vicente, Santa Clara, Santa Maria Maior e Santo António.

Quando o plano foi iniciado, Fernando Medina tinha alertado que mais freguesias poderiam entrar ou sair da lista de testagem gratuita à medida que registasse uma relação de casos de covid-19 superior ou inferior a 120 por 100 mil habitantes.

O programa destina-se aos moradores com mais de 16 anos destas 15 freguesias, que podem fazer dois testes rápidos à covid-19 por mês nas farmácias aderentes.

A iniciativa pretende identificar casos de covid-19 de forma mais rápida e assim ajudar a conter a pandemia.

Se um teste for positivo, a farmácia aderente reporta o caso detetado no SINAVE, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde.

A marcação pode ser feita presencialmente nas farmácias aderentes, que podem ser consultadas em https://www.lisboa.pt/lisboaprotege/saude, ou através do número 1400.

Segundo a lista de farmácias no site da autarquia, hoje eram 83 as farmácias disponíveis para testagem nas 24 freguesias lisboetas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.937.355 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.916 pessoas dos 827.494 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.