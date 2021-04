Castigo "estranho" a Rúben Amorim vai "levantar a moral" do Sporting

Tiago Fernandes, antigo treinador do Sporting, vê com estranheza o castigo de 15 dias aplicado a Rúben Amorim, após o jogo com o Famalicão. Ainda assim, acredita que será motivo para “levantar a moral do grupo e não o contrário”.

“Nestes casos, o que se tem visto é ser aplicada uma multa e o treinador poder estar no banco no jogo seguinte. Neste caso, acho estranho o Rúben ter levado estes jogos todos de castigo e não poder estar presente no banco. Mas o Sporting irá envolver-se em torno do treinador e tentar demonstrar dentro de campo que está solidário, com uma boa resposta para que os sócios vejam que a equipa está unida e focada nos seus objetivos”, diz em Bola Branca.

O empate frente aos famalicenses foi o segundo consecutivo para os leões, mas Tiago Fernandes acredita que “o Sporting está num bom caminho, está a jogar bem”. Com a perda de quatro pontos em dois jogos, “é normal que se faça uma análise logo dramática, mas os sócios devem estar confiantes”.

“Até parece que o Sporting empatou com o Famalicão e Moreira de Cónegos e que os outros ganharam os jogos todos. O Sporting teve estes dois resultados menos positivos, mas nada mete em causa aquilo que fizeram até aqui e que podem fazer até ao final”, sublinha.

Para o filho de Manuel Fernandes, antiga glória leonina, quando se perdem pontos “há logo a conversa do ‘o Sporting está a cair’ ou ‘vai morrer na praia’”. No entanto, Tiago lembra que o clube “já passou por situações muito mais difíceis e conseguiu dar a volta”.

“Há situações bem piores. Se estivessem em segundo, a seis pontos do primeiro, era muito mais difícil”, explica.

Viagem a Faro

O próximo encontro dos leões é frente ao Farense, na sexta-feira. Tiago Fernandes avisa que o Farense “é uma equipa com bom plantel” e que, com a entrada do técnico Jorge Costa, “ficou mais coesa e joga de uma maneira diferente, a apostar mais na transição”.

O antigo técnico da formação leonina deixa ainda o alerta para um jogador que já passou pelos quadros do Sporting: Ryan Gauld. O treinador explica que o escocês “é um jogador a ter em conta”.

“Eu conheço-o bem, foi meu jogador no Sporting e tem uma visão de jogo muito acima da média, que bate bem a bola parada. Tem de ser controlado pelo Palhinha”, aponta.

O Farense-Sporting está marcado para sexta-feira, às 21h00, no Estádio de São Luís. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.