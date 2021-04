Sporting. Insultos dão 15 dias de castigo a Rúben Amorim

O treinador Rúben Amorim foi suspenso por 15 dias na sequência do vermelho visto no Sporting-Famalicão.

O técnico dos leões fica fora do banco até 26 de abril, perdendo as partidas contra Sp. Farense e Belenenses SAD.

Em relação ao diretor Hugo Viana, também expulso, foi aberto um processo disciplinar.

No final da partida, Amorim terá proferido "palavras injuriosas dirigidas à equipa de arbitragem” e terminado com “conseguiste o que querias".



Esta foi a quarta expulsão do técnico leonino esta época.