Johnson suspende distribuição da vacina na Europa

A Johnson e Johnson suspendeu, por sua iniciativa, a distribuição na Europa da vacina contra a Covid-19.

A empresa tomou a decisão depois de as autoridades de saúde norte-americanas terem pedido a suspensão preventiva da administração desta vacina, após relatos de episódios de coágulos.



"Estamos a analisar estes casos com as autoridades de saúde europeias. Proativamente, tomámos a decisão de atrasar a distribuição da nossa vacina na Europa", lê-se no comunicado da empresa.

A decisão foi tomada na véspera da vacina chegar a Portugal e um dia depois de a França ter começado a administrar esta vacina.

Numa declaração conjunta, as autoridades norte-americanas dizem estar a investigar o aparecimento de coágulos sanguíneos em seis mulheres nos dias a seguir à toma desta vacina. Foram ainda verificadas contagens de plaquetas reduzidas.



Foram seis os casos de coágulos conhecidos, todos em mulheres com idades entre os 18 e os 48 anos. Uma mulher morreu e outra foi hospitalizada em estado crítico no Nebraska. Os episódios foram detetados duas semanas depois da toma da vacina.