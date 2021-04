Sócrates vai ser julgado por branqueamento e falsificação de documentos

“A acusação mostra pouco rigor, tanto diz que se baseia numa ordem de José Sócrates, como no seguimento de indicações do Governo. Uma coisa é o primeiro-ministro, outra é o Governo que é liderado pelo primeiro-ministro”, disse Ivo Rosa.

O crime de corrupção relacionado com a alegada interferência de Sócrates na atribuição de um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos ao grupo Vale do Lobo, prescreveu, revelou Ivo Rosa.

Recorde-se: José Sócrates estava acusado desde 2017 de 31 crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal, num processo com mais 27 arguidos e que já dura há sete anos.

O ex-primeiro-ministro foi também ilibado ainda de irregularidades na Parque Escolar e concurso do TGV.

O ex-primeiro-ministro vai ser julgado por três crimes de branqueamento de capitais e três falsificação de de documentos, no âmbito da Operação Marquês, decidiu o juiz Ivo Rosa.

Negócios da Venezuela

Para Ivo Rosa, “os autos não contêm qualquer elemento de prova”, de que Sócrates terá favorecido o Grupo Lena em negócios na Venezuela.

“Para além da incoerência, verifica-se que a prova demonstra que o programa foi feito em fevereiro de 2008, pelo que não foi provado que José Sócrates e Carlos Santos Silva já estivessem a movimentar fundos” com esse objetivo dois anos antes, afirmou.



Acusação da corrupção passiva e ativa caiu. A de branqueamento de capitais também.

Grupo Lena

O ex-primeiro-ministro não será julgado pelo crime de corrupção passiva relativamente ao Grupo Lena.

Segundo o juiz, o crime de favorecimento do Grupo Lena, referente a 2007, estava prescrito quando os suspeitos – Sócrates, Joaquim Barroca e Carlos Santos Silva – foram acusados em 2014.

“Este crime já estava prescrito por altura da detenção e da acusação dos arguidos”, disse.

O prazo de prescrição começou a contar em 2007. O prazo era de cinco anos.

Mais: de acordo com magistrado, não houve nenhuma obra adjudicada ilicitamente pelo Grupo Lena. “A acusação não prima pelo rigor necessário para que com base nela se extraiam as consequências jurídicas”, sublinhou.

Parque Escolar

Ivo Rosa entendeu que “não foram identificadas ilegalidades” no caso das obras da Parque Escolar.

TGV

Quanto ao concurso do TGV, Ivo Rosa disse: “Nenhuma das testemunhas referiu qualquer envolvimento de José Sócrates ou que tenha interferindo no processo.”

O juiz referiu sublinhou ainda a "total falta de prova” que Sócrates tenha interferido no concurso do TGV para o troço do Poceirão.

[Em atualização.]