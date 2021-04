Operação Marquês. Cândida Almeida admite que caso que envolve Sócrates pode prescrever

O caso que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates, acusado de 31 crimes, pode vir a ter desfecho semelhante ao de Isaltino Morais. Quem o diz é Cândida Almeida, antiga conselheira do Supremo Tribunal e ex-diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Em declarações à Renascença, a magistrada lembra a dificuldade de provar os crimes de corrupção e destaca a existência de entendimentos diferentes entre as várias instâncias judiciais, como aconteceu no processo do atual presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, que foi condenado por corrupção em primeira instância, mas que depois a Relação considerou que haver provas suficientes.

“Portanto, primeira instância entendeu que aquelas provas circunstanciais levavam a que tinha sido cometido o crime de corrupção passiva – e ativa, mas aqui interessa o funcionário público –; a Relação assim não entendeu e, portanto, anulou essa parte do julgamento. Foi condenado por fraude e evasão fiscal, branqueamento de capitais, mas na corrupção foi ordenado novo julgamento”, recorda.

Só que este julgamento nunca chegou a acontecer, porque os crimes já tinham prescrito.