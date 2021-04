"Sofagate": Turquia rejeita críticas e diz que foi a UE a escolher as cadeiras

No encontro que foi imediatamente cunhado com o termo "Sofagate" , Erdogan recebeu os líderes europeus numa sala a que a imprensa teve acesso, mas estavam disponíveis apenas duas cadeiras em frente às bandeiras da União Europeia e Turquia.

Perante as críticas da comunidade internacional ao embaraçado diplomático de terça-feira, a Turquia rejeitou as críticas de que decidiu isolar intencionalmente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa reunião com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Esta sexta-feira, a Turquia descartou qualquer responsabilidade pelo embaraço. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Mevlut Cavusoglu, afirmou, citado pela Associated Press, que o mundo está a ser "extremamente injusto" para com a Turquia, que seguiu o protocolo diplomático internacional.

Cavusoglu adiantou ainda que, em reuniões entre diplomatas da Turquia e da União Europeia, tinha ficado definido que seria a UE a definir a disposição das cadeiras e, portanto, a culpa pertence apenas aos convidados europeus.

"O protocolo que foi aplicado durante a reunião no escritório do nosso Presidente cumpriu os requisitos do lado da UE. Por outras palavras, aquela disposição foi feita em linha com as sugestões da UE", disse.

Na sua comunicação externa, a Comissão Europeia tem tentado relativizar o acontecimento. O principal porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, que na quarta-feira mostrou-se surpreso pelo que aconteceu, referiu hoje que Ursula von der Leyen não mencionou nada nas suas contas em redes sociais.

"Não vamos exagerar a importância que demos a este vento. Vamos garantir que as coisas são clarificadas para que futuros encontros possam avançar de acordo com a perceção comum dos protocolos", pediu Mamer.