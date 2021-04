PSG. Florenzi testa positivo à Covid-19 e falha Bayern

O Paris Saint-Germain informou, esta segunda-feira, que Alessandro Florenzi testou positivo à Covid-19. O defesa vai falhar a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern de Munique.

O lateral-direito é mais um dos casos de infeção pelo novo coronavírus na seleção italiana. Primeiro foram quatro membros do "staff" e, depois, Marco Verratti (reinfeção), também do PSG, e Leonardo Bonucci.

O PSG lembra que Florenzi já estava em isolamento há uns dias, "por precaução", fruto dos casos que surgiram na seleção, e assim continuará.

Os campeões franceses visitam o Bayern na quarta-feira, às 20h00, na reedição da final da Champions do ano passado, disputada em Lisboa.

Na altura, os alemães venceram, por 1-0, com golo do ex-PSG Kingsley Coman. Agora haverá baixas importantes, entre as quais Verratti e Florenzi, nos parisienses, e Robert Lewandowski nos de Munique.