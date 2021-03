Lewandowski desfalca Bayern de Munique por um mês

Robert Lewandowski lesionou-se ao serviço da seleção polaca e vai falhar o próximo mês de competição.

O ponta de lança, atual vencedor do prémio The Best e melhor marcador dos campeonatos europeus, sofreu um estiramento no ligamento no joelho direito, segundo confirmou o Bayern de Munique, e ficará fora das opções por cerca de quatro semanas.

O avançado de 32 anos é uma das grandes figuras do Bayern desde 2014 e esta época soma já 42 golos apontados em apenas 36 jogos disputados.

Lewandowski vai assim falhar a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.