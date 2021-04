Dois mortos em ataque a barreira policial no Capitólio

Um agente da polícia do Capitólio morreu e outro ficou ferido, esta sexta-feira, quando um condutor abalroou uma barreira com o seu veículo.

Depois de ter embatido na barreira o condutor saiu do veículo, armado com uma faca, tendo sido alvejado e posteriormente detido, mas acabando por morrer dos ferimentos.

Toda a zona do capitólio está agora encerrada à circulação enquanto o incidente é investigado pelas autoridades.

Os três feridos, dois agentes e o atacante, ainda foram conduzidos ao hospital, mas um dos agentes e o atacante não sobreviveram.

Em declarações à imprensa um responsável pela polícia local, Yogananda Pittman, pediu aos civis que evitem a zona e que rezem pelos agentes e a situação.

"Só peço que o público mantenha os polícias do Capitólio e as suas famílias nas vossas orações. Tem sido um tempo extremamente difícil para a polícia do Capitólio, depois dos eventos do dia 6 de janeiro, e agora com o que aconteceu aqui hoje", afirmou.

[Notícia atualizada às 20h21]