Rui Almeida: "Lucas Mineiro vai chegar a outros patamares"

Associado a Benfica e Braga, Lucas Mineiro, médio do Gil Vicente "é um jogador diferenciado e que vai chegar a outros patamares", afiança o treinador Rui Almeida em Bola Branca.

O treinador que apostou no brasileiro não estranha as notícias de possíveis interessados, nem tão pouco a forma como naturalmente encara esta exposição mediática "pela sua personalidade".

Rui Almeida fala de um jogador com "humildade, de querer aprender e de se integrar nos grupos" com facilidade. Fatores que poderão ajudá-lo, num clube com outras responsabilidades, mas ao mesmo tempo onde irá conviver "com jogador com um nível que vão ajudá-lo a crescer".