Covid-19. Vacinação em massa vai precisar de 5.200 profissionais de saúde

Vão ser necessários 5.200 profissionais para avançar com a campanha de vacinação em massa contra a Covid-19, que arranca no próximo mês.

O grupo de trabalho que coordena a campanha de vacinação diz ao jornal “Público” que deverão ser necessários cerca de 400 médicos, 2.500 enfermeiros e 2.300 auxiliares, nomeadamente administrativos, para que se vacinem 100 mil pessoas por dia – assim que existam vacinas que permitam levar a cabo o plano.

No fim-de-semana, foram vacinadas 80 mil pessoas, entre as quais muitos professores e pessoal não docente.

Para mim, esse é um indicador de sucesso", disse aos jornalistas o coordenador do plano de vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo, no balanço do primeiro dia de vacinação do pessoal das escolas.

"O resto são pormenores, pequenas situações que, claro, têm importância por serem pequenas falhas no processo e que têm de ser integradas enquanto lições para o futuro", sublinhou.