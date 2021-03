Covid-19. Foram vacinados 44 mil professores e auxiliares no sábado

Veja também:

No primeiro dia de vacinação dos professores e auxiliares escolares foram vacinadas 44 mil pessoas. Os números são avançados pelo responsável da task-force, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

"Ontem foram vacinadas 44 mil pessoas, e este processo foi organizado numa semana e meia. Para mim, esse é um indicador de sucesso", disse Gouveia e Melo, no balanço aos jornalistas do primeiro dia de vacinação do pessoal das escolas. Este é um processo que envolve 80 mil pessoas a serem inoculadas em dois dias.

"O resto são pormenores, pequenas situações que claro que têm importância, por serem pequenas falhas no processo e que têm de ser integradas enquanto lições para o futuro", sublinhou o responsável da task-force.