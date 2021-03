Boletim DGS. Seis óbitos e 309 novos casos nas últimas 24 horas

O boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) sobre a evolução da pandemia de Covid-19 regista seis mortes e 309 novos casos de infeção.

As seis mortes das últimas 24 horas ocorreram a sul: cinco em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo.

O boletim indica que estão internados 623 doentes (menos 10 do que no domingo), o mais baixo desde 24 de setembro, dia em que estavam internadas 588 pessoas.

Nos cuidados intensivos, há 136 doentes, menos seis em relação a domingo, valor mais baixo desde 13 de outubro.