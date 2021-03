Ataques em Palma. Portugal não tem conhecimento de “portugueses em situação difícil ou desaparecidos”

O ministro português dos Negócios Estrangeiros não tem informações sobre mais “portugueses em situação difícil ou desaparecidos” na região de Palma, em Moçambique.

Em declarações à Renascença, Augusto Santos Silva confirma, entretanto, que “dez portugueses foram transportados de Pemba para Maputo”.

Para além disso, o governante adianta que uma equipa do consulado português no país está já em Pemba para tentar contactar todos os portugueses da região. Para já, a informação que existe é que não há portugueses em Palma, mas é essa questão que a equipa do consulado vai avaliar nos próximos dias.

Já o português que ficou ferido aquando do ataque dos rebeldes já foi transferido para a África do Sul, está a receber tratamento hospitalar e tem apoio consular, confirma Santos Silva.

Quanto à verdadeira situação no terreno, há versões contraditórias. Os rebeldes garantem que controlam a região de Palma. Este avanço é desmentido pelo Governo moçambicano.

Portugal – confirma Augusto Santos Silva – confia na versão de Moçambique e refere que o governo local está a “tentar repor o controlo da região e a afastar os insurgentes”.

Os ataques em Palma, iniciados na quarta-feira, já fizeram dezenas de mortos.

"Um grupo de terroristas penetrou, dissimuladamente, na vila sede do distrito de Palma e desencadeou ações que culminaram com o assassinato cobarde de dezenas de pessoas indefesas e danos materiais em algumas infraestruturas do Governo", afirmou Omar Saranga, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional de Moçambique.