Marcelo promulga medidas de apoio social urgentes

O Presidente da República promulgou este domingo as medidas de apoio social urgentes aprovados pelo parlamento no início do mês. Os três diplomas alargam os apoios a sócios-gerentes e trabalhadores independentes, a profissionais de saúde e a pais em teletrabalho com filhos em casa.

Os diplomas foram aprovados por toda a a oposição e com o PS a votar contra um dos diplomas, alegando inconstitucionalidade e apontando que as medidas violam a lei-travão.

[Notícia em atualização]