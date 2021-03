António Costa: “Esta Páscoa vai ser completamente diferente das Páscoas habituais”

Veja também:

O primeiro-ministro afirma que estamos numa semana decisiva para a continuidade do desconfinamento. “Esta Páscoa vai ser completamente diferente das Páscoas habituais”, diz António Costa.

Em declarações aos jornalistas numa escola de Almada, o primeiro-ministro considera que "estamos numa semana muito crítica, mas que é absolutamente decisiva" para manter a pandemia de Covid-19 controlada, nomeadamente para o regresso de milhares de alunos ao ensino presencial a partir de 5 de abril.

"Temos todos a ambição, e é esse o calendário que temos fixado, é que no dia 5 as escolas possam voltar a receber presencialmente os alunos do segundo e do terceiro ciclo. Temos o calendário e a ambição que a partir de 19 de abril a escola possa receber os alunos do ensino secundário", sublinha.

Portugal iniciou a fase de desconfinamento há quase duas semanas, "a incidência continua a baixar, o número de novos casos por dia continua a baixar, mas o índice de transmissibilidade tem vindo a acelerar", adverte o primeiro-ministro.

"Temos que estar todos muito atentos porque nada está ganho ainda e, sobretudo, não podes perder aquilo que conquistámos nestes dois meses que foram duríssimos outra vez, e não podemos voltar para trás."