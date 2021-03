Covid-19: Índice de contágio sobe no dia com menos mortes desde 10 de outubro

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo confirma duas mortes e 210 novos (43% do total diário) casos de Covi-19.

O Alentejo regista uma morte e 52 casos, o Algarve oito infeções, a Madeira 34 casos e os Açores 11 infeções.

O Presidente da República promulgou na quinta-feira o prolongamento do estado de emergência até 15 de abril. Numa declaração ao país, Marcelo Rebelo de Sousa pediu "sensatez" na semana da Páscoa para que o desconfinamento seja "bem sucedido".

O Governo anunciou esta sexta-feira que vai reavaliar no dia 1 de abril as medidas de desconfinamento que poderão entrar em vigor a 5 de abril.

“A regra desta Páscoa é prosseguir com um desconfinamento a conta-gotas, lento, cauteloso”, disse a ministra do Estado e Presidência. Mariana Vieira da Silva lembra que há um aumento do valor do Rt, por isso, o Governo decidiu manter até 5 de abril as mesmas regras atualmente em vigor.

Evolução da Covid-19 em Portugal