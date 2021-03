Dois terços das famílias têm dificuldade em suportar despesas do dia-a-dia

A pandemia agravou as desigualdades sociais e está a crescer o número de famílias com maiores dificuldades em satisfazer as despesas essenciais. São cada vez mais e em todo o país. É, contudo, nas regiões do Centro, do Algarve, da Madeira e nos Açores que se encontram mais famílias em situação crítica, sendo nos distritos de Vila Real, Aveiro, Faro, Setúbal e Açores que estão as percentagens mais elevadas de agregados em dificuldade: na ordem dos 70% a 80%. Os dados são do Barómetro Deco/Proteste, divulgados nesta quinta-feira pela Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor. Mais de um quarto dos 4.690 agregados inquiridos revelou que, durante o ano de 2020, teve perdas de rendimento iguais ou superiores a 25%.

Emprego, inatividade profissional e redução salarial são os motivos que explicam a perda de rendimentos de muitas famílias portuguesas. Ao nível nacional, 63% afirmaram ter dificuldades financeiras para assegurar as despesas correntes e 6% estão mesmo numa situação crítica. Só 31% revelaram conseguir pagar as contas – estão em “conforto financeiro”, mas não vai além disso. Índice de sustentabilidade financeira é muito baixo Um estudo semelhante foi realizado noutros três países além de Portugal: Bélgica, Espanha e Itália. Os resultados mostram que Portugal tem o índice de sustentabilidade financeira das famílias mais baixo: 47,4. Numa linha de 0 a 100, os 52,3 marcam a fronteira entre o “conforto” e as “dificuldades financeiras”. Abaixo de 31,6 quer dizer que a população se encontra em situação de pobreza (crítica). Foi no Algarve e na Madeira – regiões muito dependentes do turismo – que a Covid-19 gerou uma perda direta de rendimentos mais acentuada em 2020: 46% dos inquiridos no Algarve e 41% na Madeira. Segue-se o Alentejo (com 29%), Lisboa e Vale do Tejo (24%) e os Açores (17%).

No todo nacional, 27% dos agregados que participaram no inquérito referiram que perderam, pelo menos, um quarto do seu rendimento, o que leva a que as dificuldades financeiras também se aprofundem. Por distritos, é em Vila Real que se encontram mais famílias nesta situação (82%), logo seguido de Faro (81%), Aveiro (79%) Açores (75%), Leiria (72%) e Setúbal (70%). Mas nos outros distritos e na Madeira, a percentagem também está sempre acima de 65%. Os distritos de Bragança, Braga, Castelo Branco e Lisboa são aqueles que, segundo o estudo, apresentam menor “sufoco financeiro”.