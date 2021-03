Facebook apagou mais de 1,3 mil milhões de contas falsas no final de 2020

Num comunicado publicado na área "Newsroom" do Facebook , a rede social revelou ainda que removeu mais de 100 redes de “comportamento falso coordenado”.

Sobre a pandemia da covid-19, um tópico que tem sido explorado ao máximo por teorias da conspiração e redes de conteúdos falsos, o Facebook afirmou que os 12 milhões de peças removidas são fruto do “uso de sistemas de inteligência artificial para deitar abaixo materiais relacionados com a covid-19 que peritos de saúde internacionais assinalaram como desinformação, e a partir daí detetar cópias quando alguém as tenta partilhar”.

A empresa respondeu também a críticas de que a rede social não age suficientemente depressa a responder à propagação de desinformação, garantindo que tem “toda a motivação em manter informação falsa fora das nossas aplicações e temos tomado vários passos nesse sentido, em prejuízo de crescimento no número de utilizadores”.