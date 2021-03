O Chelsea pode esperar. Sérgio Conceição só está interessado no Portimonense

Poucas horas depois de saber que vai defrontar o Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição faz contas às muitas horas que ainda faltam para o dia do confronto europeu e contorna o tema. O adversário que centra toda a atenção do treinador do Porto é o Portimonense.

"Eu acredito que é importante ganhar em Portimão. Vamos ter um jogo extremamente difícil. Não podemos perder, se queremos continuar na luta pelo campeonato", responde Sérgio Conceição, questionado sobre a declaração de Pinto da Costa, em que o presidente do FC Porto manifestou crença na presença do clube na final da Liga dos Campeões.

Nessas declarações ao Porto Canal, Pinto da Costa falou, ainda, do desejo de renovar o contrato de Sérgio, que termina no final da época, mas entende que, neste momento, o treinador está focado na prestação da equipa, destacando, em particular, a Champions. Conceição faz um acrescento, afirmando que revalidar o título de campeão nacional é ainda um objetivo.