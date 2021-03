​Seleção nacional beneficia mais por jogar em Turim do que em Lisboa

A seleção nacional vai concentrar-se em Turim, no norte de Itália, e não na Cidade do Futebol em Oeiras, como é habitual, e a equipa vai sair beneficiada, na opinião de Nuno Teixeira, docente universitário no mestrado de treino desportivo.

A decisão foi tomada há duas semanas e ficou a dever-se, à data, às restrições de viagens com origem e destino em Portugal e outros países, designadamente Inglaterra onde alinham 11 jogadores que estiveram nas últimas convocatórias de Fernando Santos.

Rui Patrício, Ruben Dias, João Cancelo, Nelson Semedo, João Moutinho, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Bernardo Silva, Diogo Jota, Pedro Neto e Podence poderiam ficar privados de serem convocados

A seleção concentra-se na próxima segunda-feira em Turim, no centro de estágios da Juventus, para o jogo com o Azerbaijão, marcado para quarta-feira da próxima semana no estádio da "Vecchia Signora". Três dias depois, a equipa nacional joga em Belgrado com a Sérvia e no dia 30 no Luxemburgo.

Nuno Teixeira, docente universitário no mestrado de treino desportivo, defende que a seleção portuguesa, em cenário de pandemia, beneficia mais por jogar em Turim, do que em Lisboa, no arranque da qualificação para o Mundial.

“A distância entre as três localidades, onde a seleção irá cumprir com os seus compromissos, é muito menor do que aquela que se jogasse em Lisboa, facilitando o descanso e consequentemente os tempos de recuperação, que neste caso parecem-me ser os aspetos mais importantes, dado o já por si só carregado calendário que os jogadores têm nos seus clubes. Na minha opinião, esta é uma situação em que a seleção portuguesa sai mais beneficiada, do que prejudicada”, conclui Nuno Teixeira em entrevista a Bola Branca.