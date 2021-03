Mais de quatro milhões de pessoas escutam rádios do Grupo Renascença

Mais de quatro milhões de pessoas escutam regularmente as rádios do Grupo Renascença, numa altura em que a rádio em si está a ganhar adeptos.

Segundo os dados revelados esta segunda-feira, o meio rádio viu aumentar o seu Reach Semanal, atingindo 83,6% ou seja mais de 7,15 milhões de pessoas, sendo que destas mais de 4,18 milhões escutam as rádios do Grupo Renascença Multimédia, a Rádio Renascença, a RFM e a Mega Hits.

Destas três rádios a Renascença é escutada todas as semanas por 1,3 milhões de portugueses e registou um aumento de ouvintes no programa “As Três da Manhã”, ou seja, no espaço conhecido como “prime time” da rádio.

Já a RFM reafirma-se como líder de mercado, com mais de 3 milhões de ouvintes, com o “Café da Manhã” a registar um aumento de cerca de 60% de audiência, crescendo pela terceira vaga consecutiva.

Por fim, entre as rádios dirigidas a uma audiência mais jovem, a Mega Hits lidera entre os estudantes.